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İzmir'de suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde suç örgütü kurup çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde suç örgütü kurup çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

Ödemiş
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede suç örgütü kurarak yönettikleri, örgüte üye oldukları, tefecilik, silahla yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonla A.R.A, M.U, M.T, S.K, O.Ö, F.E, T.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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