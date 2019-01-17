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İzmir'de suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde silahla tehdit ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı - Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bildirilen örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahla tehdit ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, A.R.A. ve bu şahsa bağlı bazı kişilerin silahla tehdit ettikleri vatandaşları baskı altına alarak korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemiyle haksız kazanç elde ettikleri ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, A.R.A. ve beraberindeki şüphelilerin ekonomik çıkar elde etmek için baskı, cebir ve şiddete başvurdukları, Ödemiş ilçesi ve civarında bu amaçla silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda suç örgütünün elebaşı A.R.A. ile M.T, M.U, O.Ö, S.K, H.Ç, A.E, T.E, M.G, M.K, M.H.D, F.G. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bir tabanca susturucu aparatı, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek, çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan suç örgütü elebaşını A.R.A'nın Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.K. ve K.Ö. savcılık sorgularının ardından salıverildi, T.E. ile F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt elebaşı A.R.A. ile M.T, M.U, O.Ö, S.K, A.E, H.Ç. ve M.H.D ise tutuklandı.

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