İzmir'de suç örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik, silahla yaralama ve yağma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.
Ödemiş ve Tire ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler H.S, E.K, K.Y,
T.T, R.Y, H.K, A.L.A, İ.B, N.C, A.R.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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