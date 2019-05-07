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İzmir'de suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "kasten yaralama, tefecilik, yağma, suça azmettirme ve tehdit" iddiasıyla çoğunluğu aynı aileden 19 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, yağma ve tefecilik yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, çoğunluğu aynı aileden 19 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun, faizle borç para verdikleri kişiler üzerinde baskı kurduğu, kasten yaralama, yağma ve tefecilik olaylarına karıştıkları yönünde şikayet üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Menemen ve İzmir kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çoğunluğu aynı aileye mensup 19 şüpheli yakalandı.

"Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, kasten yaralama, tefecilik, yağma, suça azmettirme ve tehdit" suçlarından gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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