HABER

İZMİR'DE SULU TARIM İLE 415 MİLYON TL GELİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı, İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon TL gelir elde etti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı, İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon TL gelir elde etti" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını söyledi. Pakdemirli, "Bu sebeple sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek olan yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ediyoruz. Klasik sulama sistemlerinde 8 hektar sulama alanına saniyede ortalama 30 litre su verilirken modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damlama sulamalarda 8 hektara saniyede ortalama 10 litre su veriliyor. Böylelikle 2/3 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor" dedi.
'İLETİM KAYIPLARI MİNİMUM'
İzmir'de de işletmeye alınan sulama sistemlerinin en modern sistemler olarak inşa edildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indiriliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor" diye konuştu.
'SULAMA İLE İZMİR’DE 415 MİLYON TL GELİR'
Bakan Pakdemirli, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu ifade etti. Pakdemirli, 22 Nisan ile 1 Ekim arasının sulama sezonu olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede 2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı ve yapılan sulu tarım ile İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon lira gelir elde etti" ifadelerini kullandı.
'SULAMA YATIRIMLARI SÜRECEK'
İzmir'in bereketli topraklarını hayata geçirecekleri sulama projeleri ile suyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ANKARA, (DHA)

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Motorcu dostları Edirne’de buluşuyorMotorcu dostları Edirne’de buluşuyor
Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildiOcaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.