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İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 00:09 | Son Güncelleme

İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Kılıç (24), dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla deniz kenarında alkol aldı.

Geç saatlerde rahatsızlanan Kılıç, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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