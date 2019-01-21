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İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:37 | Son Güncelleme

İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Salih Şekerci'den (32) haber alamayan yakınları eve gitti.

Yedek anahtarla eve giren yakınları Şekerci'nin yerde hareketsiz yatması üzerine durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Yapılan kontrolde Şekerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şekerci'nin cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bornova izmir Mehmet Salih Şekerci şüpheli ölüm

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