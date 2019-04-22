HABER

İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 00:45 | Son Güncelleme

İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan ve Aydın'daki bir akrabalarının düğününden dönen Mehmet Mustafa Uraz'ın anne babası, Uraz'ı evde hareketsiz görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uraz'ın şüpheli ölümü nedeniyle polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Vücudunda herhangi bir darp izi ve delici kesici alet izine rastlanmayan Uraz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevre Mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunduBakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldıYaylada kar nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir otopsi polis şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Sağanak yağış geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!

Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.