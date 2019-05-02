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İzmir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Hatice Dinç, 293/26 Sokak'taki evlerinde tuvalete giden eşi Hüseyin Dinç'in (67) uzun süre çıkmaması üzerine içeriye girdi.

Eşini yerde hareketsiz gören Hatice Dinç, durumu çocuklarına, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Hüseyin Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dinç'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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