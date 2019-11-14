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İzmir’de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde evinde bıçakla yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, 1265.

İzmir’in Buca ilçesinde evinde bıçakla yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 1265. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Ö. (43) isimli şahsın evinde bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine apartmana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tevfik Ö., ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın eşi A.Ö. ve oğlu K.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen şahsın eşi ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şahsın yaralandığı bıçağın incelendiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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