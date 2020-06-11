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İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 02:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2 çocuk babası olduğu öğrenilen bir şahıs iddiaya göre evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir’de şüpheli ölüm: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Olay Sevgi Mahallesi 4648 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan Levent (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özcan Levent’in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Öte yandan evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Özcan Levent’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Levent’in kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

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