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İzmir'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

İzmir'de bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak isteyen kadınlar süslü kıyafetlerini giyerek pedal çevirdi - Etkinliği organize edenlerden Sema Gür: - "Biz İzmir'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egsoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de, bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Konak Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, bisikletli erkekler ve huzur evi sakinleri de destek verdi.

Tura katılan kadınlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Beyaz Kırlangıçlar" adlı bisikletli trafik polisleriyle de hatıra fotoğrafları çektirdi.

- "Egsoz kokusuna karşı çiçek kokusu"

Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, yaptığı açıklamada, süslü kadınların ilk kez 2013 yılında İzmir'de bir araya gelip tur düzenlediğini, bu yıl ise yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak 63 kentte "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun düzenlendiğini söyledi.

Bisikletin kent içi yaşamın bir parçası olduğunu belirten Gür, "Çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı. Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığına eminiz. Biz İzmir'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egsoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyoruz." şeklinde konuştu.

Gür, etkinliği "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"nde düzenlediklerini ifade etti.

Kadın ve erkeklerin toplumda aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olduğunun altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Ülkemizde görünür olamayan binlerce kadın var. Toplumda kadın görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı. Bisiklete saygı, kadınlara saygı ve kadın bisikletliye saygı istiyoruz."

- "Kadınların özgür olmasını istiyoruz"

Etkinliğe 4 yaşındaki oğluyla ve eşiyle katılan Gülşah Dinçer Eren de tura 3. kez iştirak ettiğini söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Eren, "Farkındalık yaratmak içinde iyi bir ortam. Bisikletinin ulaşım aracı olarak daha çok ön plana çıkmasını ve kadınların özgür olmasını istiyoruz." dedi.

- "İzmir'de yaşamak bir ayrıcalıktır"

Burcu Can da her yıl arkadaşlarıyla beraber süslenerek tura katıldığını ifade etti.

Can, "Bir kadın olarak özgürlük hissediyorum. Böyle bembeyaz kıyafetlerle topuklu ayakkabılarla bisiklet sürerek evimden Konak Meydanı'na geldim. Bu çok mutluluk verici. İzmir çok farklı, bence bu kentte yaşamak bir ayrıcalık." diye konuştu.

Ayşe Özkan ise tura katılmak için bir yıldır sabırsızlıkla beklediğini, sabah kalkınca önce bisikletini ardından ise kendisinin süslendiğini aktardı.

Daha sonra bisikletli polislerin eskortluğunda tur başladı. Konak ile Kültürpark Fuar Alanı arasındaki yolun gidiş istikameti, tur nedeniyle bir süre motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Karşı yönde ilerleyen araçlar, klakson çalarak bisikletlilere destek verdi.

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