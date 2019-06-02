HABER

İzmir'de suya indirim yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

İzmir'de suya indirim yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi suda indirim yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını amaçlandığı belirtildi.

Yeni su tarifesinin 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki kademeli (0-20 metreküp, 20 metreküp ve üstü) tarifeden vatandaşlarımızın lehine düzenleme yapılarak üç kademeli (0-13 metreküp, 14-20 metreküp ve 21 metreküp ve üstü) tarifeye geçilecek. Önceki dönemde 0-20 metreküp 4.81 TL, 20 metreküp ise 10.72 TL şeklinde ücretlendirilirken, yeni tarifeyle 0-13 metreküp 4.33 TL, 14-20 metreküp 4.69 TL ve 21 metreküp üzeri ise 9.65 TL olacak.
Şu an uygulanmakta olan birinci ve ikinci kademe su tarifelerinde 20 metreküp su için ödenen bedel 96,20 TL iken, yapılacak kademelendirmeli indirim ile 89,12 TL’ye düşecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, düzenlemeyle dar gelirli vatandaşların yanında olmayı ve su tasarrufunu teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

İzmir'in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Bunu şehrimizin refahını artırmak için en önemli önceliklerden biri kabul ediyoruz. Bu doğrultudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bayram öncesinde açıkladığımız bu kararın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum."

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Okul duvarından tarihi yazıt çıktıOkul duvarından tarihi yazıt çıktı
Kahvehaneye pompalı tüfekle baskınKahvehaneye pompalı tüfekle baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
indirim izmir Su

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.