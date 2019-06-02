İzmir'de suya indirim yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi suda indirim yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını amaçlandığı belirtildi.

Yeni su tarifesinin 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki kademeli (0-20 metreküp, 20 metreküp ve üstü) tarifeden vatandaşlarımızın lehine düzenleme yapılarak üç kademeli (0-13 metreküp, 14-20 metreküp ve 21 metreküp ve üstü) tarifeye geçilecek. Önceki dönemde 0-20 metreküp 4.81 TL, 20 metreküp ise 10.72 TL şeklinde ücretlendirilirken, yeni tarifeyle 0-13 metreküp 4.33 TL, 14-20 metreküp 4.69 TL ve 21 metreküp üzeri ise 9.65 TL olacak.

Şu an uygulanmakta olan birinci ve ikinci kademe su tarifelerinde 20 metreküp su için ödenen bedel 96,20 TL iken, yapılacak kademelendirmeli indirim ile 89,12 TL’ye düşecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, düzenlemeyle dar gelirli vatandaşların yanında olmayı ve su tasarrufunu teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

İzmir'in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Bunu şehrimizin refahını artırmak için en önemli önceliklerden biri kabul ediyoruz. Bu doğrultudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bayram öncesinde açıkladığımız bu kararın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum."

