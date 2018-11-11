HABER

İzmir'de suyun yüzeyini kaplayan 'deniz marulu' temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

İZMİR Körfezi'nin Bostanlı kıyılarında görülen ve su yüzeyini kaplayan deniz marulu, belediye ekipleri tarafından tamamen temizlendi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Körfezi'nin Bostanlı kıyılarında görülen ve su yüzeyini kaplayan deniz marulu, belediye ekipleri tarafından tamamen temizlendi.

İzmir Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında geçen hafta başında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'Deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtü, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendi. Sahilde yürüyenler, suyun üzerindeki yeşil örtüyü görünce şaşkınlık yaşayarak endişelenmişti. Deniz yüzeyinde futbol sahasını anımsatan bu görüntü, birkaç gün sonra beyazlaşmaya başladı. Uzmanlar, bunun deniz marulundaki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını, kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya, hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağını vurguladı. Bu uyarının hemen ardından çalışmalar hızlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler özel kepçeyle deniz marulundan tamamen temizledi. Bir iş makinesinin detaylı temizlik için suda çalıştığı görüldü.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildiİzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi
İzmir'de suyun yüzeyini kaplayan 'deniz marulu' temizlendiİzmir'de suyun yüzeyini kaplayan 'deniz marulu' temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.