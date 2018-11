İzmir’de tacize uğradığını ileri süren kadın: Tacizci ile aynı polis aracına bindirildim

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesindeki alışveriş merkezinde sinemaya gitmek için bilet alan ve gösterimin başlayacağı saati bekleyen N.E. (34) isimli kadın, karşısında oturan erkeğin tacizine uğradığını iddia etti. Durumu AVM'deki görevlilere bildiren N.E.’nin şikayeti üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.E. ve şüpheliyi iddiaya göre aynı polis aracına bindirdi. N.E., şüphelinin polis aracında kendisine 'Etek giyersen böyle olur' dediğini ve karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Genç kadın avukatı aracılığı ile koruma kararı alınması için savcılığa başvuracağını da söyledi.

Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde bulunan AVM’de sinemaya giden N.E., iddiaya göre burada filmin gösterim saatini beklerken, karşısına A.T. isimli bir erkek oturdu. Bu sırada telefonu ile ilgilenen genç kadın, iddiaya göre adamın kendisine bakarak, iki elinin bacaklarının arasında olduğu halde bir takım garip hareketler yaptığını ileri sürdü. Bu durumu cep telefonu kamerası ile kayda alan N.E., daha sonra AVM görevlilerine durumu anlattı. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis merkezine götürülen A.T. suçlamaları kabul etmedi. Koltuk rahat olduğu için bu şekilde oturduğunu, N.E.'nin yanlış anladığını söyledi. N.E. ile A.T. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. İkisi de ifadelerinin alınmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

A.T.'nin koltukta oturduğu sırada çektiği ve kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü görüntülerini sosyal medyadan paylaşan N.E., o anları şöyle anlattı:

"AVM’de sinemaya gidecektim, salonda bekliyordum ve bu sırada telefonumla uğraşıyordum. Sonra karşımda oturan adamın garip garip şeyler yaptığını fark ettim. Arkadaşıma durumu anlattım, bana video çekmemi söyledi. Ben de 15 saniyelik bir video çektim. Daha sonra AVM’nin görevlisi olduğunu düşündüğüm kişilere durumu bildirdim ve gelip o kişiye ‘Biletiniz var mı’ diye sordular, şüpheliyi göndermeye çalıştılar. Adamı dışarı çıkardılar, ben de duruma itiraz ettim. Bunu yapamayacaklarını, elimde kanıt olduğunu ve şikayet edeceğimi söyledim. Sonra bana ‘AVM’de görevli sivil polis olduğunu ve onu çağıracaklarını söylediler. Polis geldi, ben sivil memura şüpheliyi karakola götürmelerini, kendisinden şikayetçi olduğumu söyledim."

‘TACİZ EDEN İLE AYNI ARACA BİNDİRİLDİM’

Daha sonra resmi polis aracının geldiğini ve bu araca bindiğini söyleyen N.E. bir süre sonra şikayet ettiği kişinin de aynı aracın kafesli kısmına bindirildiğini anlattı. N.E., "Tacize uğrayan bir kadına bu yapılmaz. Şüpheli ile beni aynı araca bindirmelerinin yasal olup olmadığını sordum. A.T. araçta sürekli konuşuyordu, ‘Sus’ dedim ama susmadı. Ben de telefonumu açarak kayda almaya başladım, kayıt devam ederken susuyordu, telefonu kapattığımda ise konuşmaya başlıyordu" dedi.

‘ETEK GİYERSEN BÖYLE OLUR’

Araçta bulundukları sırada A.T.'nin kendisine ‘Etek giyersen böyle olur’ dediğini öne süren N.E., "Bu sözlerin ardından ben polis aracından inmek istedim ve taksiyle karakola geleceğimi söyledim. Sonra aracı durdurdular, yaşlı olan bir polis arabanın kapısını açtı. Bana ‘Hadi in araçtan’ dedi. Ben de titrediğim için inemediğimi ve sinirimin bozulduğunu söyledim. O zaman memur da bana ‘Siz de bizim sinirimizi bozdunuz’ dedi. Ben araçtan indim ve o halde karakola gittim. Karakolda ifadem alındıktan sonra, şüphelinin ağabeylerinin kapının önünde olduklarını öğrendim. Polis ekipleri beni vapur iskelesine bıraktılar, burada ‘Gideceğiniz yere kadar bırakalım’ dediler. Ama ben istemedim" diye konuştu.

İzmir Barosu’na başvuran ve kendisine bir avukat tahsis edilmesini isteyen N.E., bu olayın kendisini tedirgin ettiğini ve korkuttuğunu, koruma kararı verilmesi için savcılığa başvuracağını belirtti.

