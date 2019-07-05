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İzmir'de taklit ürün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit giyim eşyası ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit ürün ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit giyim eşyası ele geçirdi.

Taklit ürünler, yediemin deposuna teslim edildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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