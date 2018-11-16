İzmir'de taksicilere sabıka kaydı şartı

İZMİR (AA) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir'de taksicilik yapmak için bir dizi şart getirdiklerini, sabıka kaydı bulunanların mesleğe kabul edilmediğini belirtti.

Anık, yaptığı yazılı açıklamada, odanın taksilerin hizmet kalitesini yükseltmek ve şoförler arasında mesleğe zarar verenleri ayıklamak amacıyla uzun süredir çalıştığını ifade etti.

İzmir'de taksicilik yapmak için sabıka kaydı bulunmaması şartını getirdiklerini kaydeden Anık, "Terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu, silah kaçakçılığı veya rüşvet suçlarına karışanların başvuruları geri çevriliyor. Madde bağımlıları da taksici olamıyor. Adaylardan uyuşturucu kullanmadığına dair doktor raporu getirmeleri isteniyor." bilgisini verdi.

Başvurusu kabul edilen şoför adaylarının psikoteknik testine girdiğini bildiren Anık, psikolojik sorunu olmayan ve öfke kontrolünü sağlayabilen adayların trafik, asayiş ve halkla ilişkiler seminerlerine katıldıktan sonra çalışma izni alabildiğini aktardı.