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İzmir'de taksicilere sabıka kaydı şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık: - "Terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu, silah kaçakçılığı veya rüşvet suçlarına karışanların başvuruları geri çevriliyor. Madde bağımlıları da taksici olamıyor" - "Meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi korumaya kararlıyız"

İZMİR (AA) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir'de taksicilik yapmak için bir dizi şart getirdiklerini, sabıka kaydı bulunanların mesleğe kabul edilmediğini belirtti.

Anık, yaptığı yazılı açıklamada, odanın taksilerin hizmet kalitesini yükseltmek ve şoförler arasında mesleğe zarar verenleri ayıklamak amacıyla uzun süredir çalıştığını ifade etti.

İzmir'de taksicilik yapmak için sabıka kaydı bulunmaması şartını getirdiklerini kaydeden Anık, "Terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu, silah kaçakçılığı veya rüşvet suçlarına karışanların başvuruları geri çevriliyor. Madde bağımlıları da taksici olamıyor. Adaylardan uyuşturucu kullanmadığına dair doktor raporu getirmeleri isteniyor." bilgisini verdi.

Başvurusu kabul edilen şoför adaylarının psikoteknik testine girdiğini bildiren Anık, psikolojik sorunu olmayan ve öfke kontrolünü sağlayabilen adayların trafik, asayiş ve halkla ilişkiler seminerlerine katıldıktan sonra çalışma izni alabildiğini aktardı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Anık, "İzmirli taksiciler olarak her alanda ve her zaman öncü misyon üstlendik, ilklere imza attık. Bu kapsamda bize yakışanı yapmaya çalışıyor, mesleğimize gölge düşürecek kişileri engellemeye gayret ediyoruz. İzmirlilere de kulak veriyoruz. Meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi korumaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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