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İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 02:51 | Son Güncelleme

İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap bina, yangında kullanılamaz hale geldi.

Gölcük Mahallesi'nde inşaatı devam eden otelde çalışan işçilerin konakladığı iki katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören işçiler yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen işçiler binayı terk edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

İşçilerden Tayfun Dürümlü, tavan bölümünden alevler çıktığını belirterek, "Kısa zamanda yangın binayı sardı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yangını kendi çabamızla söndürmeye çalıştık ama başaramadık." diye konuştu.

Ökkeş Atılgan da televizyon seyrettikleri sırada yangını gördüklerini, alevlerin büyümesi üzerine dışarı çıkıp yetkililere haber verdiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ahşap ev Ödemiş yangın

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