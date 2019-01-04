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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

Roma dönemine ait sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, izinsiz kazıyla çıkarılan Roma dönemine ait sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdağ Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılarak çıkarılan tarihi eserlerin satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Roma dönemine ait 41 parça sikke ve yüzüğün sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kurulan bağlantıyla 60 bin lira karşılığı satılacağını tespit eden ekipler, satışın gerçekleşeceği akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.

Operasyonda M.S, O.A. ve E.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Kaçakçılık Ödemiş tarihi eser

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