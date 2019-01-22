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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Çeşitli dönemlere ait 89 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 84 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A (42) adlı kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi bir süre takip eden polis ekipleri, tarihi eserleri yurt dışından gelen alıcılara satmaya çalışan S.A'yı Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlının adresinde ve üst aramasında Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 66 gümüş sikke, 18 bronz sikke, 1 pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak obje, 1 pirinçten yapılmış İsa heykelinin olduğu haç şeklinde obje, 1 pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 bronzdan yapılmış silindir şeklinde işlenmiş obje, 1 pirinçten yapılmış baş kısmında insan figürü olan obje olmak üzere 89 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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