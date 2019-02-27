İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Roma dönemine ait 193 sikke, 2 yüzük ve 4 mühür ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'te O.K'nin izinsiz kazı yaparak çıkardığı tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, araçtaki aramada, Roma dönemine ait 193 sikke, 2 yüzük, 2 mühür, sap kısmı olmayan 2 mühür ile arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirdi.

Şüpheli O.K'nin evindeki aramalarda ise ayna çerçevesi ve buna ait olduğu değerlendirilen halka bulundu.

Zanlı gözaltına alındı, kullandığı otomobile el konularak yediemin deposuna teslim edildi.

