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İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

09.12.2020 10:05 | Son Güncelleme:
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İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bir aracın içerisinde tarihi eserler ile birlikte 3 şüpheli yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa’da ikamet eden C.Ö isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için İzmir’e geleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bir aracın içerisinde tarihi eserler ile birlikte 3 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa’da ikamet eden C.Ö isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için İzmir’e geleceği ihbarı üzerine harekete geçti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Armutlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde içinde tarihi eserlerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Operasyonda Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait; 63 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet hayvan figürlü obje ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ö., Y.A., ve S.B. isimli 3 şüpheli hakkında, Kemalpaşa nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

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