HABER
  4. İzmir’de tarihi eser kaçakçısına suçüstü

İzmir’de tarihi eser kaçakçısına suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tarihi eserleri satmak üzereyken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Armutlu 85.

İzmir’de tarihi eser kaçakçısına suçüstü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tarihi eserleri satmak üzereyken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Armutlu 85. Yıl Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. T.Ç. isimli bir şahısın elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda T.Ç. isimli şahıs, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet testi, 2 adet 5 santimetre büyüklüğünde heykel başı, 2 adet kandil ve 3 adet üzerinde resim bulunan ikon tablet ile birlikte suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Ç.’nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Malatya’da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandıMalatya’da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandıEmekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.