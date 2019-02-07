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İzmir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

İzmir'de tarihi eser operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 30 sikke, bir yüzük ve bir heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'dan gelen 42 BC 885 plakalı otobüs, kent girişinde durduruldu.

B.A'nın üst aramasında çeşitli dönemlere ait 30 sikke, bir yüzük ve bir heykel bulundu.

Tarihi eserler incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan B.A. hakkında işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir İl Jandarma tarihi eser kaçakçılığı

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