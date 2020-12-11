HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de tarihi eser operasyonu

İzmir’de tarihi eser operasyonu

11.12.2020 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığını tespit etti.

İzmir’in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliye ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndüBulgar turistler bu sefer elleri boş döndü
Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir
1/

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haberler peş peşe geldi! Aynı aileden 5 kişi...

PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu! Canlı bomba etkisiz hale getirildi

Canlı bomba saldırısı böyle engellendi

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.