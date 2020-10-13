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İzmir’de ’tarihi eser’ operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde İl Jandarma Jandarma Komutanlığı ekipleri, edinilen istihbarat doğrultusunda şüpheli iki şahsı takip ederek 130 parça Klasik, Helenistik, Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Aliağa ilçesi Şakran Mahallesi’nde ikamet eden A.M.

İzmir’in Aliağa ilçesinde İl Jandarma Jandarma Komutanlığı ekipleri, edinilen istihbarat doğrultusunda şüpheli iki şahsı takip ederek 130 parça Klasik, Helenistik, Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Aliağa ilçesi Şakran Mahallesi’nde ikamet eden A.M. ve A.K. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları ve söz konusu tarihi eserleri araçlarında bulundurdukları istihbarat bilgisine ulaştı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) Komutanlığı ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bir ekip oluşturularak aracın geçebileceği güzergâh belirlendi ve yol kontrolü faaliyeti başladı. Şüpheliler araçla birlikte yakalandı. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada Klasik, Helenistik, Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait 116 sikke, 4 madeni ok ucu, 3 hayvan figürü, 2 madalyon ucu ve 5 obje olmak üzere toplam 130 tarihi eser ele geçirdi. A.M. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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