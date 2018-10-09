İzmir'de tarihi eser üzerine mezbaha yapıldığı iddiası

İZMİR (AA) - İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Seferihisar ilçesinde mezbahane kurulmak istenen arsa üzerinde tarihi kalıntıların olduğu iddiasıyla inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.
Kurul, Ulamış Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, Seferihisar Belediyesi Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kiraya verilen arsanın tabanında Osmanlı dönemine ait cami kaidesi, duvar ve su kuyusu gibi tarihi yapıların bulunduğu ve inşaat çalışmalarının durdurulmasına yönelik başvurusunu inceledi.
Yapılan başvuru üzerine, Teos Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu bölgede inceleme yaptı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri ise raporları inceledi.
Kurul, arkeo jeoradar raporundan, yapıların işlevini anlamanın mümkün olmadığını belirterek, ilgili müze tarafından yapılacak olan yüzey kazı çalışmaları sonuçlandırılıncaya kadar parsel üzerinde hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına karar verdi.
Seferihisar Belediyesine ait olan ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifine hayvansal ürün işleme, paketleme ve depolama tesisi kurulması için kiraya verilen arsada, Osmanlı dönemine ait kalıntıların bulunduğu iddiasıyla İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştu.
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