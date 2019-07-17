HABER

İzmir’de tarihi fabrika binasında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 01:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler Caddesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan atıl vaziyete ki tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürülen yangın hasara neden olurken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
Bir dönem İzmir’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!
Tarihi fabrikada yangınTarihi fabrikada yangın
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıElazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzine zam geldi!

Motorin ve benzine zam geldi!

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

'Türkiye hayal kırıklığına uğrattı'

'Türkiye hayal kırıklığına uğrattı'

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.