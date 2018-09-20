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İzmir'de tarihi konak alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde tarihi bir konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.  İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Dere Mahallesi Bakırlı Sokak'taki tarihi konakta, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

İzmir'de tarihi konak alev alev yandı

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde tarihi bir konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Dere Mahallesi Bakırlı Sokak'taki tarihi konakta, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, alevleri çevredeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Tarihi konağın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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İzmir'de tarihi konak alev alev yandı

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