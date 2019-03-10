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İzmir’de tarihi şahsiyetleri araştırma amacıyla dernek kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm milli kahramanlarının tanınması, tanıtılması ve anılması amacıyla Tarihi Şahsiyetleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları Araştırma Derneği (AKKAM) kuruldu.

İzmir’de tarihi şahsiyetleri araştırma amacıyla dernek kuruldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm milli kahramanlarının tanınması, tanıtılması ve anılması amacıyla Tarihi Şahsiyetleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları Araştırma Derneği (AKKAM) kuruldu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Tarihi Şahsiyetleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları Araştırma Derneği (AKKAM) kuruldu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm milli kahramanlarının tanınması, tanıtılması, anılması amacıyla kurulan derneğin üyeleri, geçmişi anlayarak geleceğe yön vermek amacıyla çalışmalar yürütmeyi hedefledi. Derneğin tanıtımı için yapılan kaynaştırma toplantısına CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç, DSP Çiğli Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tekin, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç, muhtar adayları ve dernek üyeleri katıldı. İzmir merkezli derneğin, 80 kişilik üyesi bulunuyor.
'GEÇMİŞLE BUGÜNÜ BULUŞTURACAĞIZ'
Derneğin tanışma toplantısında açıklama yapan Dernek Başkanı Bayram Eyrice, geçmişle bugünü buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi:
"Yeni neslin tarihi ile itibarını kuvvetlendirmek gayesiyle ecdada ve tarihe sahip çıkmayı kendine vazife edinmiş tarihi ile gurur duyan gençler yetiştirmek. Akademik ve bilimsel tarih bilgisini kaynaklara dayalı olarak halka aktarmak ve ecdadımıza sahip çıkmaktır. İnsanlarımızın tarihini doğru öğrenmesine, tarihine sahip çıkan genç ve bilinçli nesil yetiştirilmesine bir nebze katkı sağlamak amacıyla bir araya geldik. Dernekçe, milli bilincin ayakta kalabilmesi için çalışmalar yaparak toplum tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri, ilmi ve sosyal alanların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türk sanat geleneklerinin özünü koruyan, maziden günümüze Türk kültürünün devamını sağlayan ve çizgiler ve şekillerin yansımasını anlayarak anlatacağız."

FOTOĞRAFLI

İzmir’de tarihi şahsiyetleri araştırma amacıyla dernek kurulduİzmir’de tarihi şahsiyetleri araştırma amacıyla dernek kurulduİzmir’de tarihi şahsiyetleri araştırma amacıyla dernek kurulduİzmir’de tarihi şahsiyetleri araştırma amacıyla dernek kuruldu

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