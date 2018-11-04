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İzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 21:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde düzenlenen 'Tartı Şenliği'ne İzmir ve Manisa'dan gelen yüzlerce kişi katıldı.

Seyfi GÜL / MENEMEN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde düzenlenen 'Tartı Şenliği'ne İzmir ve Manisa'dan gelen yüzlerce kişi katıldı. Şenlikten yöresel yemeklerin yapımında kullanılan 'Tartı'nın nasıl yapıldığı da vatandaşlara gösterilerek anlatıldı.

Çaltı Mahallesi'nde bugün düzenlenen 'Tartı Şenliği'ne İzmir ve Manisa'dan gelen yüzlerce kişi katıldı. Şenlik alanında süt kaymağından üretilen ve hem ekmeğe sürülerek yenen, hem de çeşitli yemeklerin yapımında kullanılan 'Tartı'nın nasıl elde edildiği yapılarak katılımcılara anlatıldı. Halk oyunları ekibi zeybek gösterilerini sunarken, çok sayıda kadın annelerinden ve ninelerinden kalma yöresel giysilerle konuklara eşlik etti. Şenlik, Çaltı Mahallesi Muhtarı Gürol Kaplan'ın etnografya müzesini andıran evinin gezilmesi, evin bahçesinde belgesel film ve fotoğraf ustaları Tahir Ün, Devrim Taban, Mehmet Ünal ve Levent Yıldız'ın sunumlarının izlenmesi ve Ersin Doğer'in bölgedeki antik yerleşimler söyleşisiyle devam etti. Moderatörlüğünü Bora Okdan'ın yaptığı panelde Turgut Akan, Muammer Gezginci, Süleyman Can, Nebi Kayan ve Necati İlter halk oyunlarının dünden bugüne yolculuğunu katılımcılara anlattı. Etkinlikleri, İzmir İl Özel İdaresi Eski Başkanı Serdar Değirmenci ile bazı Menemen Belediye Başkan aday adayları da izledi. Etkinlikler sırasında açılan stantlarda tartı, kaymak, lor, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm, antepfıstığı, yöre otlarıyla yapılmış gözleme, börek ile bazı sebze ve meyvelerden oluşan yerel ürünler satışa sunuldu. Çocukların ilgi odağı ise Osmanlı macuncusu ve baloncular oldu.

'İZMİR'İN MAHALLESİYİZ AMA TOPLU ULAŞIM YOK'

Çaltı Mahallesi Muhtarı Gürol Kaplan, yerel kültürlerdeki çeşitliliğin insanları birbirine bağlayan en büyük değer olduğuna inandığını belirterek, "Zaman; dilleri, folklorik elbiseleri, yiyeceklerimizi, damak tatlarımızı unutturuyor, kaybettiriyor. İşte biz bunları kaybetmek istemiyoruz. Ben bunun ilk kıvılcımını yaktım. Bizim gibi dağ köyleri için bu çok önemli bir şeydir. Burada antepfıstığı var, üzüm var, süt ürünlerimiz var, hayvancılık var. En büyük sorunumuz ulaşım. Bir belediye aracı çevredeki 7 köyün sorununu çözebilecek durumda. Ancak bir tane çalışan araç yok. Çok uzaklarda değiliz. Biz Ege'nin, İzmir'in, Menemen'in bir köyü yada yeni haliyle bir mahallesiyiz. Çocuklarımızı okutmaya çok hevesliyiz. Bugün her yerden insanlar geldi. Hepsinin ayaklarına yüreklerine sağlık" dedi.

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İzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendiİzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendi
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