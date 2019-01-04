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İzmir'de taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, taş ocağı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için açılan davada, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmanın ardından iptal kararı verdi.

İzmir'de taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, taş ocağı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için açılan davada, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmanın ardından iptal kararı verdi. Mahkeme, dava sürerken ağaç kesimlerinin başladığı bölge için uygulamaya devam edilmesinin, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağına hükmetti. Kararla ilgili konuşan Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin ise "ÇED raporu gerekli değildir' kararı iptal edildi. Bu karar çevre katliamına 'dur' demektir" dedi.
Menemen ilçesi Alaniçi Mahallesi Değirmendere mevkiindeki ormanlık alanda bir firmanın taş ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Bölgede yaşayan Efrahim Akman ve Mehmet Okkalıoğlu, karara karşı İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. İzmir Tabip Odası ve Menemen Belediyesi'nin de müdahil olduğu davada mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Projenin, bölgede yapılması planlanan Değirmendere Barajı'nı olumsuz yönde etkileyeceğine hükmeden mahkeme, kararında, maden sahası ve çevresinin birinci derecede yangına hassas bölge olduğunu ve insandan kaynaklanacak risklere maruz kalacağını belirtti. Yine projenin çevredeki endemik ekosistem alanları ile ilgili olarak flora ve fauna yapısını olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken mahkeme, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Son olarak davayı sonuçlandıran İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptal etti.
'BU KARAR ÇEVRE KATLİAMINA 'DUR' DEMEKTİR'
Kararı değerlendiren Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, "Belediyemizin de müdahil olduğu İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 'ÇED raporu gerekli değildir' kararı iptal edildi. Bu karar çevre katliamına 'dur' demektir. Bu karar '100 yıllık çam ağaçlarını size kestirmeyeceğiz' demektir. Bu karar 'Çocuklarımıza temiz bir çevre ve oksijen kaynağı bırakacağız' demektir. Bu karar 'Bir daha böyle çevre katliamına sakın ha sakın kalkışmayın' demektir. Bu mücadelemizde bizlerle birlikte hareket eden sivil toplum örgütlerimize, muhtarlarımıza, oda başkanlarımıza, çevreci dostlarımıza, bu davada bilabedel çevre için avukatlık yapan arkadaşlarımıza, köylülerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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İzmir'de taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildiİzmir'de taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildiİzmir'de taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildiİzmir'de taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

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