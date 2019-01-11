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İzmir'de taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Tire ile Selçuk ilçeleri arasındaki kara yolu sağanak ve taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ve Selçuk ilçeleri arasındaki yolda taşkın nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Kent genelinde birkaç gündür etkili olan sağanak, bazı yerlerde taşkınlara neden oldu. Tire ile Selçuk ilçeleri arasındaki Alaylı Mahallesi Aytaşı mevkisinde taşkın nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi yönlendirildi.

Yolun kapalı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı, vatandaşları uyardı.

Ekiplerin yolu açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Osman Kaynaş, en son 20 yıl önce bölgelerinde böyle bir olayın meydana geldiğini, yolun tamamen taşkın nedeniyle kapandığını belirtti.

Kaynaş, Tire'ye Selçuk yönünden gelen araçların geri çevrildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir sel Selçuk Taşkın Tire

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