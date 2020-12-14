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  4. İzmir’de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’de taşkına kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

14.12.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken taşkın sularına kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni su kanalında bulundu.İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1’inin cansız bedeni su kanalında bulundu.

İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken taşkın sularına kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni su kanalında bulundu.
İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişiden 1’inin cansız bedeni su kanalında bulundu. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ileride su kanalında ulaşılan cansız beden, ekipler tarafından su kanalından çıkarıldı.
Cenazenin kimlik tespit işlemleri devam ederken kayı olan diğer şahıstan da acı haber geldi. İlk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yine su kanalında bulunan cansız beden polis helikopteri tarafından tespit edildi.
Cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.
Aracın sürücüsü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) kurtulmayı başarmış, Mehmet Aslan ile Soner Uyar’ı ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

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