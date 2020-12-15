HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

İzmir’de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi

15.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle denizin taşması sonucu Mavişehir bölgesinin büyük bir kısmı sular altında kalmıştı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle denizin taşması sonucu Mavişehir bölgesinin büyük bir kısmı sular altında kalmıştı. Yapılan çalışmalarla beraber bölgede bulunan sular bu sabah saatlerinde tamamen çekilirken, sahil bandına taşkını önlemek amacıyla kurulan 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi.
İzmir’de 4 gündür devam eden sağanak yağışlar, dün Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde denizi taşırmış ve bu taşmayla beraber çok sayıda site bahçesi, dükkanlar ve yol kenarında bulunan araçlar sular altında kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları yürüttü. Bölgede sular altında kalan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Yeni bir taşkın yaşanmaması için 2 kilometrelik kumdan set
Yaşanan felaketin ardından akşam saatlerinde ise sahada çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bölgede bulunan sular, bu sabah saatlerinden itibaren tamamen çekildi. Sahil bandına ise olası yeni bir taşkına karşı kepçe yardımıyla ile 2 kilometrelik kumdan set çekildi. 4 ekip ve 40 personel tarafından oluşturulan kumdan set havadan görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Eşi koronavirüsten ölene 1500 lira yardım! Eşi koronavirüsten ölene 1500 lira yardım!
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Yalova'da tehlike çanları çalıyor! Acil Durum Yönetimi kararı alındı

Bir ilde tehlike çanları çalıyor! Acil Durum Yönetimi kararı alındı

Eşi koronavirüsten ölene 1500 lira yardım! Şahinbey Belediye Başkanı duyurdu

Eşi koronavirüsten ölene 1500 lira yardım!

Eve kurşun yağdırıp polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

İSKİ su kesintisi 15 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

15 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Elektrik kesintisi listesi 15 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.