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İzmir’de tefeci çete operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 20:20 | Son Güncelleme

İzmir’de silahlı çete kurup faizle borç para verdikleri, vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları, tehdit, kasten yaralama, yağma ve tefecilik gibi suçları işledikleri iddia edilen ve ’Büyüksular’ olarak bilinen grupta, aynı aileye mensup gözaltına alınan 19 kişiden 10 kişi tutuklanırken 9 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kamuoyunda ‘Büyüksular’ olarak bilinen gruba yönelik 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda; silahlı çete kurup faizle borç para verdikleri, vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları, tehdit, kasten yaralama, yağma ve tefecilik gibi suçları işledikleri yönünde çok sayıda şikayet ve kayıtların bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İzmir’de silahlı çete kurup faizle borç para verdikleri, vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları, tehdit, kasten yaralama, yağma ve tefecilik gibi suçları işledikleri iddia edilen ve ’Büyüksular’ olarak bilinen grupta, aynı aileye mensup gözaltına alınan 19 kişiden 10 kişi tutuklanırken 9 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kamuoyunda ‘Büyüksular’ olarak bilinen gruba yönelik 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda; silahlı çete kurup faizle borç para verdikleri, vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları, tehdit, kasten yaralama, yağma ve tefecilik gibi suçları işledikleri yönünde çok sayıda şikayet ve kayıtların bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Menemen ve İzmir genelinde 20 ayrı adreste çoğunluğu aynı aileye mensup 19 şahsı gözaltına almış ve adreslerinde yapılan aramalarda suç teşkil eden suç unsuru maddelere el konulmuştu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aynı aileye mensup 10’u tutuklanırken 9 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hiç bir vatandaşımızı bu ve bugün gibi çetelerin insafına bırakmayacağız "
Konu ile alakalı açıklama yapan Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Hiçbir vatandaşımızı bu çetelerin insafına bırakmayacağız. Her şeyi biliyor ve takip ediyoruz. Vatandaşımızın yaşam kalitesini düşüren, asayişi bozan ve huzuru kaçıran grup ve yapılanmalar ile acımasız şekilde mücadelemiz devam edecek. Bu manada hiç kimsenin adı gecen yapılanma başta olmak üzere çete yapılanmalarından korkmaması vatandaşlarımızın bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurmalarını önemle istirham ederim" dedi.

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