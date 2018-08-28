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İzmir'de tefeci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de tefecilik yaptığı iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu kent genelinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik takip ve incelemenin ardından harekete geçen ekipler, çok sayıda polisin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet ve defterler ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş operasyon polis Tefecilik

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