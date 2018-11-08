İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüksek faizle para verdikleri kişileri tehdit ve baskı altına aldıkları iddia edilen şebeke üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde S.Ş. ile birlikte hareket eden bazı kişilerin ekonomik durumu bozuk olanlara yüksek faizle para verdiği, vade tarihinde parayı ödeyemeyenlerin tehdit ve baskı altına alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, S.Ş. ile birlikte G.U, Y.K, Ö.E, İ.E, K.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tefecilik yöntemiyle faiz ile para alan kişilerin isimlerinin yazıldığı defterler, senetler, bir adet çift namlulu pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma ve tefecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve G.U. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

