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İzmir'de tefeci operasyonunda 20 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tefecilik yaptığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tefecilik yaptığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibin ardından, ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözlatına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir pompalı tüfek, bir tabanca ve bunlara ait şarjörler ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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