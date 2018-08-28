İzmir'de tefeci operasyonunda 20 kişiye gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tefecilik yaptığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibin ardından, ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözlatına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir pompalı tüfek, bir tabanca ve bunlara ait şarjörler ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

