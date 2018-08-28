İzmir'de tefeci operasyonunda 20 kişiye gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, tefecilik yaptığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibin ardından, ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözlatına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir pompalı tüfek, bir tabanca ve bunlara ait şarjörler ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti
ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı
Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Kafasında 30 çivi, onlarca toplu iğneyle yaşıyor!
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum