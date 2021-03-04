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İzmir’de tekneden denize düşen 1 kişi aranıyor

04.03.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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İzmir’de tekneden denize düştüğü ihbar edilen 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.İzmir’in Urla ilçesinde tekneden denize düştüğü ihbarında bulunulan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir’de tekneden denize düştüğü ihbar edilen 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

İzmir’in Urla ilçesinde tekneden denize düştüğü ihbarında bulunulan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hekim Adası’nın batısında özel bir fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarının alınması üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ekibi ve 1 dalış timi sevk etti. Çalışmalar sonucunda teknenin yerini tespit eden ekipler, karada olduğu belirlenen 2 kişi ile denizde yüzen 1 kişiyi kurtardı. Kurtarılanların teknede 4 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp kişinin bulunması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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