HABER

İzmir’de telefon hırsızlığı kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı.

İzmir’in Konak ilçesinde kaldırımda oturan esnafın cep telefonunu çalan zanlı yakalandı. Yaşanan kapkaç olayı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 7 Mayıs’ta Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazası sahibi olduğu öğrenilen R.M. (68), dükkanın önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi elindeki telefonunu alıp kaçtı. Telefonu çalınan esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.Y. (20) olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen E.Y., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldıKayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldı
Kırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıKırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.