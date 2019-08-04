İzmir’de Temizlik Seferberliği

İzmir’de Cumartesi sabahı kent genelinde temizlik kampanyasıyla başladı. Merkezdeki 11 belediyenin başkanları ellerinde süpürgeler ve çöp torbalarıyla mıntıka temizliği yaptı. Temizlik kampanyasına vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ve süpürme personeli görev aldı. Yol ve kaldırımlar süpürüldü, yollar yıkandı, çöpler toplandı.

“İzmir’e toz kondurmuyoruz”

“İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganıyla başlatılan kampanya, her cumartesi günü belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla devam edecek.

Kampanyanın açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’nin Cumhuriyet mahallesinde başlattı. Sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yerlerdeki çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı, otları temizledi. Çiğli Belediyesi temizlik ekiplerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı.