HABER

İzmir’de Temizlik Seferberliği

04.08.2019 03:47 | Son Güncelleme

İzmir’de Cumartesi sabahı kent genelinde temizlik kampanyasıyla başladı. Merkezdeki 11 belediyenin başkanları ellerinde süpürgeler ve çöp torbalarıyla mıntıka temizliği yaptı. Temizlik kampanyasına vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları da katıldı

İzmir’de Temizlik Seferberliği

İzmir’de Cumartesi sabahı kent genelinde temizlik kampanyasıyla başladı. Merkezdeki 11 belediyenin başkanları ellerinde süpürgeler ve çöp torbalarıyla mıntıka temizliği yaptı. Temizlik kampanyasına vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ve süpürme personeli görev aldı. Yol ve kaldırımlar süpürüldü, yollar yıkandı, çöpler toplandı.

“İzmir’e toz kondurmuyoruz”

“İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganıyla başlatılan kampanya, her cumartesi günü belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla devam edecek.

Kampanyanın açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’nin Cumhuriyet mahallesinde başlattı. Sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yerlerdeki çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı, otları temizledi. Çiğli Belediyesi temizlik ekiplerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı.

​“Asıl yapmak istediğimiz kirletmeme bilincini oluşturmak”

Soyer, bu kampanyanın bir güne özel şov amaçlı bir çalışma olmadığını vurguladı ve “Her cumartesi sürdüreceğiz. İzmir'e toz kondurmayacağız demiştik. Toz kondurmamaya gayret edeceğiz. Eğer bir dünya kenti olmasını istiyorsak, bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir kent olmasını istiyorsak İzmir’i tertemiz yapacağız. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, personelimiz katılıyor. Bununla da iftihar ediyoruz” dedi.

Soyer, “Asıl yapmak istediğimiz, kirletmeme bilincini, temiz tutma bilincini oluşturmak. Biz vatandaşlarımızın özen göstermesini mümkün kılacağız. Bütün okullarımızda mutlaka çöp ayrıştırma istasyonları kuracağız. Çok daha fazla sayıda çöp kovası, konteynırı, sigara izmaritliği yerleştireceğiz. İnşallah vatandaşlarımız da arabadan pet şişe atma, sigara izmaritini yere atma gibi alışkanlıklardan vazgeçecekler” diye konuştu.

Aynı anda 11 ilçede temizlik

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de yıllardır İzmir’in çöpünün döküldüğü Harmandalı’nın Çiğli sınırları içinde olduğunu hatırlattı ve “30 yıldır İzmir’in çöpü Çiğli’de birikiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu çöplerden elektrik üretme projesini Çiğli’de başlatmıştı. Bu kampanyayı da Çiğli’den başlatmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çiğli’deki temizlik çalışmalarıyla aynı anda İzmir’in diğer 10 ilçesinde de ilçe belediye başkanları öncülüğünde, temizlik ekipleri ve vatandaşların katılımıyla belirlenen mahallelerde temizlik yapıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri de denizde temizlik çalışması yaptı.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Paris Gecelerini Sallayan Tiyatrocu: Halil VardarParis Gecelerini Sallayan Tiyatrocu: Halil Vardar
Kahkaha Sesi Otizm Hastalarının da Gülmesini SağlıyorKahkaha Sesi Otizm Hastalarının da Gülmesini Sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'yı karıştıran gemi Alan Kurdi! Malta'dan yeni açıklama geldi!

Avrupa'yı karıştıran gemi! Yeni açıklama geldi!

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hong Kong’daki protestolar sürüyor! Tarihi limandaki Çin bayrağını indirdiler

Gerilim zirve yaptı! Çin bayrağını indirdiler

ABD Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor

Esper açıkladı! ABD'den Pasifik'e füze hamlesi

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.