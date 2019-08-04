İzmir’de Temizlik Seferberliği

İzmir’de Cumartesi sabahı kent genelinde temizlik kampanyasıyla başladı. Merkezdeki 11 belediyenin başkanları ellerinde süpürgeler ve çöp torbalarıyla mıntıka temizliği yaptı. Temizlik kampanyasına vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ve süpürme personeli görev aldı. Yol ve kaldırımlar süpürüldü, yollar yıkandı, çöpler toplandı.
“İzmir’e toz kondurmuyoruz”
“İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganıyla başlatılan kampanya, her cumartesi günü belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla devam edecek.
Kampanyanın açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’nin Cumhuriyet mahallesinde başlattı. Sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yerlerdeki çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı, otları temizledi. Çiğli Belediyesi temizlik ekiplerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı.
“Asıl yapmak istediğimiz kirletmeme bilincini oluşturmak”
Soyer, bu kampanyanın bir güne özel şov amaçlı bir çalışma olmadığını vurguladı ve “Her cumartesi sürdüreceğiz. İzmir'e toz kondurmayacağız demiştik. Toz kondurmamaya gayret edeceğiz. Eğer bir dünya kenti olmasını istiyorsak, bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir kent olmasını istiyorsak İzmir’i tertemiz yapacağız. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, personelimiz katılıyor. Bununla da iftihar ediyoruz” dedi.
Soyer, “Asıl yapmak istediğimiz, kirletmeme bilincini, temiz tutma bilincini oluşturmak. Biz vatandaşlarımızın özen göstermesini mümkün kılacağız. Bütün okullarımızda mutlaka çöp ayrıştırma istasyonları kuracağız. Çok daha fazla sayıda çöp kovası, konteynırı, sigara izmaritliği yerleştireceğiz. İnşallah vatandaşlarımız da arabadan pet şişe atma, sigara izmaritini yere atma gibi alışkanlıklardan vazgeçecekler” diye konuştu.
Aynı anda 11 ilçede temizlik
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de yıllardır İzmir’in çöpünün döküldüğü Harmandalı’nın Çiğli sınırları içinde olduğunu hatırlattı ve “30 yıldır İzmir’in çöpü Çiğli’de birikiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu çöplerden elektrik üretme projesini Çiğli’de başlatmıştı. Bu kampanyayı da Çiğli’den başlatmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.
Çiğli’deki temizlik çalışmalarıyla aynı anda İzmir’in diğer 10 ilçesinde de ilçe belediye başkanları öncülüğünde, temizlik ekipleri ve vatandaşların katılımıyla belirlenen mahallelerde temizlik yapıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri de denizde temizlik çalışması yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum