İzmir'de temizlik seferberliği başlatıldı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi günü 11 ilçede yürütülecek temizlik hareketi bugün, başlatıldı. Her hafta farklı bir mahallede devam edecek olan etkinlik kapsamında, vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama ve afiş sökmenin yanı sıra belediye personeli ve vatandaşlar çöp toplayarak yolları süpürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 'İzmir'in sokakları evimizin koridoru' sloganıyla oluşturulan ve 11 ilçede yürütülecek olan temizlik hareketi, Çiğli'de başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Tunç Soyer ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, belediye ekiplerinin yanı sıra sivil toplum görevlileri ve gönüllüler de bir araya geldi. Temizlik çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi'nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev aldı. Öte yandan etkinliğe katılan gönüllüler de süpürme personeli ile birlikte çöpleri toplayarak temizlik çalışmalarına destek verdi. Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek olan temizlik çalışmalarında, mahalle isimlerinin hem afişlerle, hem de Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı bildirildi.

Görevli ve vatandaşlarla beraber çöp toplayarak etkinliğe katılan Tunç Soyer, "İzmir'e toz kondurmayacağımızı söylemiştik, toz kondurmamaya gayret edeceğiz. İzmir pırıl pırıl bir şehir ve daha fazla temiz olmasına özen göstereceğiz. Temizlik bir kültür ve bilinç meselesi, bunu yavaş yavaş olgunlaştıracağız, her hafta devam edeceğiz. Bu etkinlik bir seferliğine şov olsun diye yapılan bir etkinlik değil. Her cumartesi sürdüreceğiz, kuracağımız çöp ayrıştırma istasyonlarıyla devam ettireceğiz. İzmir eğer bir dünya kenti olsun, kabuklarını kırsın ve bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir kent olsun istiyorsak, öncelikle temiz tutmamız lazım. Vatandaşlarımız, personelimiz ve çocuklarımızın bu etkinliğe katılmasından da iftihar ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır İzmir'in çöpünün Çiğli'de biriktiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ise, "Geçmiş yıllara göre bu yıl daha az bir çöp kokusuyla karşı karşıyayız. Bugün 11 ilçede İzmir'in daha güzel ve temiz olması için gerçekleştirilen çalışmanın sembolik olarak Çiğli'de başlatılmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.