İzmir’de terör operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan zanlının yakalanması için talimat verdi. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, B.A.’yı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

