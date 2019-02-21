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İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir süre önce Çiğli ilçesindeki bir sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.

İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir süre önce Çiğli ilçesindeki bir sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Kemalpaşa, Dikili ve Urla'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında geçen 14 Şubat'ta Çiğli'de bir sokakta patlatılan EYP'nin faillerinin de olduğu değerlendiriliyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel malzeme ve dijital delil ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltıİzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltıİzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

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