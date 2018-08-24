İzmir'de terör operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığı, Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan Kazım B'nin Adnan Menderes Havalimanı'na geldiğini belirledi.
Şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Kazım B'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Avusturya'da yaşayan şüphelinin, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den Uşak milletvekili aday adayı olduğu belirtildi.
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