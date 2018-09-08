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İzmir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'daki derneklerinin yöneticilerinden biri İzmir'de yakalandı

İZMİR (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernek yöneticilerinden H.Y, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği H.Y'nin İzmir'den Avusturya'ya gitmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gideceğini tespit etti.

Olayın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler H.Y'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

H.Y. gözaltına alınırken tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes Havalimanı operasyon PKK/KCK

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