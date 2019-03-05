HABER

İzmir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliye yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.E, N.D, N.A, İ.K, V.K. ve F.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ile dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Bu mahallede evinde tadilat yapan kendini mahkemede buluyorBu mahallede evinde tadilat yapan kendini mahkemede buluyor
Çatıda biriken kar çığ gibi düştüÇatıda biriken kar çığ gibi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir operasyon Propaganda sosyal medya terör

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.