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İzmir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 10 zanlı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon PKK Terör örgütü

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