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İzmir'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları ve nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu belirlenen ve 21 Mart Nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Aliağa ilçesinde çeşitli adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Nevruz PKK terör operasyonu

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